Nach der Premiere im April findet in diesem Monat der zweite Airport Flohmarkt am Flughafen Rostock-Laage statt. Am Sonnabend, den 7. Oktober 2023, können Sammler und Trödler auf Schnäppchenjagd gehen. In der Zeit von 10 bis 16 Uhr können Besucher durch das Terminal bummeln und die einzelnen Stände durchstöbern.

Informationen für Besucher und Händler

Das Parken ist für die Aussteller gratis, Gäste zahlen in den Bereichen P2 bis P4 einen Tagespreis von zwei Euro. Die Gebühr kann im Terminal entrichtet werden.

Die Händler können ab 7 Uhr mit dem Aufbau beginnen. Die Standgebühren betragen 8 Euro je laufendem Meter, Strom kostet bei Bedarf 20 Euro pauschal für den ganzen Tag. Eine Anmeldung ist per E-Mail an flohmarkt@rostock-airport.de möglich.