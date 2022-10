Für jeden Typ ein passendes Modell: Annett Hagemann mit Perücken und Haarersatz. Foto: Sieglinde Seidel up-down up-down Friseurmeisterin in Güstrow Auch bei Krebs: Annett Hagemann hilft, wenn die Haare ausfallen Von Margitta True | 12.10.2022, 16:52 Uhr

In ihrem Salon in Güstrow passt Friseurin Annett Hagemann Zweithaar so individuell an, dass es wie echt wirkt. Dafür schneidet sie Perücken auf den Typ zu.