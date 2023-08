Die Ausstellung des Güstrower Malers und Bildhauers Henning Spitzer läuft in der Galerie Wollhalle bis Sonntag, 3. September. Er präsentiert Flachreliefs, vor Modellen geschaffene Figuren in Ton und Steinguss sowie Figuren aus Gips, die er über mehrere Jahre hinweg immer wieder bearbeitet hat. Unter den knapp 70 gezeigten Exponaten bilden Figuren aus Gips und Bronze den Kern der Ausstellung, ergänzt durch eine kleine Auswahl an Zeichnungen und Malereien.

Weiterlesen: Bronze-Plastik von Ernst Barlach in Güstrow eingeweiht

Zudem zeigt die Ausstellung Wege, Brüche und Arbeitsmodelle zur Schaffung der Bronzeplastik „Hommage an Ernst Barlach“, die Anfang Juli auf dem Franz-Parr-Platz, zwischen Stadtmuseum, Wollhalle und Ernst-Barlach-Theater, feierlich eingeweiht wurde. Während der Ausstellungszeit ist die Galerie täglich von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Die Finissage mit Künstlergespräch am Sonntag, 3. September, um 15 Uhr beendet die Ausstellung. Der Eintritt ist kostenfrei. Weitere Informationen zur Ausstellung hier.