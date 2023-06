Güstrows Trinkwasser im Blick: Der Technische Leiter der Stadtwerke Christian Heidrich auf einem Rundgang durchs Wasserwerk mit Geschäftsführer Jonas Graßhoff und dem Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Uwe Heinze (v.l.) Foto: Volker Bohlmann up-down up-down Mehrere Brunnen verunreinigt Belastetes Grundwasser in Güstrow: Wie die Stadtwerke reagieren Von Sebastian Lohse | 23.06.2023, 17:44 Uhr

Am Wasserwerk in der Goldberger Straße wurden „Auffälligkeiten“ an mehreren Grundwasserbrunnen entdeckt. Die Stadtwerke reagieren und suchen nach Alternativen. Für die Kunden hat das Folgen.