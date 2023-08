Güstrow erhält als erste Stadt in Mecklenburg-Vorpommern das Zertifikat „Tourismusort Barrierefreiheit geprüft“. Damit ist die Stadt bundesweit die 18., die über eine bestimmte Anzahl touristischer Angebote nach strengen Kriterien verfügt.

„Dass ein Ort 100 Prozent barrierefrei ist, das geht nicht. Aber wir wollen die Orte hervorheben, die auch ein wenig Leuchtturmcharakter haben.“ Rolf Schrader Geschäftsführer des Deutschen Seminars für Tourismus (DSFT)

Und Güstrow hat die Voraussetzungen aus Sicht des DSFT, das die Kriterien mit Betroffenen- und Tourismusverbänden im Rahmen des Programms „Reisen für Alle“ entwickelte, erfüllt: Zwölf touristische Angebote von Hotels und Restaurants über Museen bis hin zum Wildpark sind zertifiziert. Hinzu kommen drei sogenannte barrierefreie Urlaubsinspirationen.

Güstrow wurde für den Zeitraum von September 2023 bis August 2026 zertifiziert. Die Prüfberichte listen nicht nur positive Seiten auf, sondern auch, was Menschen mit Behinderung leider nicht vorfinden. „Wir beschreiben den Ist-Zustand“, sagte Schrader.

Mehr Informationen: Die zwölf zertifizierten Angebote in Güstrow größer als Größer als Zeichen Strandhaus am Inselsee Hotel & Restaurant

Kurhaus am Inselsee Hotel & Restaurant

Hotel am Schlosspark

Ernst Barlach Museen

Atelierhaus

Gertrudenkapelle

Städtische Galerie Wollhalle

Stadtmuseum

Rathaus

Wildpark MV

Pfarrkirche St. Marien

Touristinformation Und auch da gilt: Nicht alle Angebote sind 100 Prozent barrierefrei.

Aufgelistet wird unter anderem, ob, wo und wie viele Behindertenparkplätze zur Verfügung stehen, ob es Aufzüge gibt oder rollstuhlgerechte Zugänge zu Restaurants. Aber auch Fehlanzeigen werden vermeldet: Nur selten gibt es Informationen für Sehbehinderte und Blinde in Braille-Schrift oder eine induktive Höranlage für Menschen mit Hörbehinderung. Die Kriterien umfassen über 50 DIN-A4-Seiten.

Ehrlicherweise müsse man sagen, dass die meisten Anbieter eher an mobilitätseingeschränkte und weniger an sinnesbeeinträchtigte Menschen dächten. „Und das beschreiben wir dann so“, sagte Schrader.

Für den Landestourismusbeauftragten Tobias Woitendorf ist das Zertifikat sehr sinnvoll. „Die Stadt Güstrow trägt mit ihrem Engagement dazu bei, Angebote für Menschen mit Beeinträchtigungen sichtbar zu machen.“ Auch er betont, dass kein Ort und keine Stadt komplett barrierefrei sein könne. „Wichtig sind aber das Wissen um Barrierefreiheit und natürlich das Handeln, allein schon vor dem Hintergrund des demografischen Wandels.“

Die Auszeichnung sei wegweisend für das Urlaubsland MV, vor allem weil es sich um geprüfte Angebote handele, die deutschlandweit gültig und in den zugrundeliegenden Kriterien transparent seien. „Güstrow geht als Pionier voran. Das wäre auch in anderen Städten möglich“, so Woitendorf. Im Nordosten sind insgesamt 115 Einzeleinrichtungen nach „Reisen für Alle“ zertifiziert; bundesweit sind es inzwischen rund 3000. Güstrow erhält die offizielle Urkunde am 22. August.