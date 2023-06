Ex-Pflegeheimbetreiberin erneut vor Gericht - Ani S. wegen besonders schweren Betrugs angeklagt. Foto: Stefan Tretropp up-down up-down Prozess am Landgericht Rostock Ani S. zahlte weder Rentenbeiträge noch Krankengeld für ihre Mitarbeiter Von Ise Alm | 21.06.2023, 17:37 Uhr

Der Prozess wegen Betruges im besonders schweren Fall gegen die ehemalige Geschäftsführerin einer Pflegeeinrichtung in Krakow am See wurde am 21. Juni fortgesetzt. Was ehemalige Mitarbeiter über Ani S. aussagten.