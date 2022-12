Stefan Pistol sortiert einige Fleischpakete in das Bio-Regal ein. Foto: Toni Cebulla up-down up-down Trotz Krise und Preissteigerung Fleischgeschäft „Steakwerft“ eröffnet in Güstrow Von Toni Cebulla | 13.12.2022, 18:00 Uhr

Mitten in der Wirtschaftskrise entscheidet sich Stefan Pistol, in das Geschäft mit dem Fleisch einzusteigen. Zur Zeit drohen Engpässe in der Versorgung, besonders mit Schweinefleisch.