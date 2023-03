Das Burghotel am Inselsee „Zur Grenzburg“ in Güstrow wurde versteigert. Archivfoto: Hans-Jürgen Kowalzik up-down up-down Versteigerung Burghotel Dieses Unternehmen aus Güstrow ersteigert die Grenzburg Von Toni Cebulla | 15.03.2023, 11:31 Uhr

Bei der Versteigerung ging das Objekt am Inselsee an ein Unternehmen, das auch ein Autohaus in Güstrow betreibt.