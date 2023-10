Zu einem besonderen Gottesdienst sind Interessierte am Sonntag, dem 15. Oktober, in die katholische Kirche Mariä Himmelfahrt in Güstrow eingeladen. Bereits zum dritten Mal wird die Visbeker Hubertusbläsergruppe unter der musikalischen Leitung von Sigrid Tönnies aus dem Landkreis Vechta zu Gast sein, um die Hubertusmesse mit ihren Jagdhörnern musikalisch mitzugestalten. Start ist um 11 Uhr. „Diese Gottesdienste sind dem Heiligen Hubertus, der im 8. Jahrhundert als Bischof von Lüttich wirkte und Patron der Jäger ist, gewidmet“, weiß Marcus Kühling. Der Jäger aus Zehna wird selbst auch mit dabei sein und ebenfalls auf seinem Horn blasen.

Von der Liturgie des Gottesdienstes wird die etwa zehnköpfige Bläsergruppe die musikalischen Parts, die sonst die Orgel spielt, zu Gehör bringen. Die Musikstücke stammen aus dem 18. und 19. Jahrhundert und würden den Geist der Liturgie wiedergeben. „Auch Glockenelemente sind darin enthalten“, so Kühling.

Zum Hubertusgottesdienst in Güstrow, der auch Jägergottesdienst genannt wird, ist jeder herzlich willkommen.