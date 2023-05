Auch an den Wochenenden sollen die Müllbehälter entsorgt werden, wurde nun beschlossen. Mit den Tagen können die schon mal voll werden. Foto: Christian Jäger up-down up-down Debatte in der Stadtvertretung Vermüllt Güstrows Innenstadt über die Wochenenden? Von Christian Jäger | 30.05.2023, 15:44 Uhr

Die Verwaltung soll nach einem Beschluss der Stadtvertreter jetzt dafür sorgen, dass die Mitarbeiter des Baubetriebshofs auch an den Wochenenden die Behälter in der Innenstadt und am Inselsee leeren.