Unfall bei Güstrow Massenkarambolage: Weil Mann Autofahrer vor Glasscherben warnen will Von dpa | 13.11.2022, 10:17 Uhr

In der Absicht, Autofahrer vor Glasscherben zu warnen, ist ein Betrunkener in Güstrow auf die Straße gelaufen – in der Folge kam es zu einem Auffahrunfall mit vier Verletzten.