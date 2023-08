NKD in Güstrow ist umgezogen. Wiedereröffnung der Filiale mit Aktionsangeboten ist am Pferdemarkt 2 am Freitag, 15. September, ab 8 Uhr. Bisher war NKD am Markt zu finden.

Auf 276 Quadratmetern gibt es modische und funktionale Textilien für die ganze Familie sowie Accessoires für das Zuhause. Ab 8 Uhr feiert NKD am Freitag, 15. September, die Wiedereröffnung.