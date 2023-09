Anfangsjahre der Landwirtschaftsmesse Rückblick: Norbert Bissa ist seit mehr als 30 Jahren bei der Mela dabei Von Toni Cebulla | 16.09.2023, 18:06 Uhr Ein Blick über das Gelände der 32. Mela. Einige Aussteller wissen noch, wie damals alles begonnen hat. Foto: Toni Cebulla up-down up-down

Der Kaninchenzüchter ist von Anfang an bei der Landwirtschaftsmesse in Mühlengeez dabei. Er weiß genau, was die Mela ausmacht und erzählt davon, wie sie sich entwickelt hat.