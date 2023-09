Discounter in der Eisenbahnstraße Norma eröffnet neue Filiale in Güstrow mit Rosen für jeden Kunden und | 11.09.2023, 15:14 Uhr Von Stefanie Milius Maria Wien | 11.09.2023, 15:14 Uhr Zum Eröffnungstag erhielt jeder Kunde der neuen Norma -Filiale in Güstrow ein blumiges Geschenk. Foto: Maria Wien up-down up-down

Erst kam der Abriss, dann der Neubau: In der Eisenbahnstraße in Güstrow eröffnet Norma eine neue Filiale. Der Discounter will mit mehr Platz bei den Kunden punkten.