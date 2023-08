Von Fight Night bis zur Super-Oldie-Nacht Nutzung der Sport- und Kongresshalle in Güstrow soll teurer werden Von Christian Jäger | 16.08.2023, 14:12 Uhr Die Sport- und Kongresshalle in Güstrow kann für Veranstaltungen gemietet werden. Die Gebühren dafür sollen jetzt erhöht werden. Foto: Christian Jäger up-down up-down

Aktuell gelten für die Nutzung der Sport- und Kongresshalle in Güstrow Gebühren, die 2006 beschlossen wurden. Seither wurde vieles teurer. Die gestiegenen Kosten will die Stadt nun an die Mieter weitergeben.