Beamte der Polizei Güstrow haben am Mittwoch dank des Hinweises einer Zeugin einen volltrunkenen Autofahrer an der Weiterfahrt gehindert. Gegen 17.15 Uhr, so die Polizei, hatte die 43-Jährige Mann und Auto an einem Feldrand in Plaaz bemerkt. Da der Weg laut Aussage der Zeugin für den Fahrzeugverkehr ungeeignet ist, sprach sie den 45-Jährigen an. Er wirkte erheblich desorientiert und betrunken. Bis zum Eintreffen der Beamten blieb die Frau vor Ort, um eine Weiterfahrt zu verhindern.

Die Polizeikräfte stellten Fahrzeugschlüssel und Führerschein des Mannes sicher. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,2 Promille, eine Blutprobe wurde entnommen. Die Kriminalpolizei ermittelt.