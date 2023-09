Der Landkreis Rostock wird von Platznot geplagt. Es fehlen 135 Arbeitsplätze. Die Verwaltung favorisiert neben kurzfristigen Mietlösungen eine langfristige Option – ein Grundstück auf dem Stahlhof in Güstrow kaufen und darauf bauen. Angedacht ist eine kombinierte Musik- und Volkshochschule samt bis zu 150 Arbeitsplätze für die Verwaltung. Kreistagsmitglied Rudolf Rinck (Demokratische Freidenker) hat aber noch eine Alternative im Hinterkopf: das ehemalige Reichsbahnamt in der Eisenbahnstraße 14 in Güstrow.

„Die Stadt Güstrow hat uns das alte Reichsbahngebäude für sage und schreibe einen Euro angeboten“, sagte Rudolf Rinck jüngst im Kreisausschuss. Es handle sich zwar um eine „Schrottimmobilie“, aber man hätte dann ein Grundstück für einen Euro. „Wir könnten abreißen und dreistöckig neu bauen. Dann haben wir reichlich, reichlich Fläche für die Unterbringung der Mitarbeiter“, so Rudolf Rinck.

Stadt Güstrow will altes Reichsbahn-Gebäude erhalten

Ob es dieses Angebot wirklich gibt, will die Stadt Güstrow nicht kommentieren, sowas sei vertraulich. Fest stehen aber zwei Sachen. Zum einen hätte die Stadt gern, dass das geschichtsträchtige Gebäude stehenbleibt. Als „eines der letzten Zeugnisse der van Tongel‘schen Stahlwerke in Güstrow (ehemaliges Verwaltungsgebäude der Stahlwerke) hat dieses Gebäude eine besondere Bedeutung und sollte aus Sicht der Stadt unbedingt erhalten werden“, so Stadtsprecherin Karin Bartock.

Fest steht aber auch, dass die Stadt das Gebäude bereits voriges Jahr loswerden wollte. Die öffentliche Ausschreibung ist im Internet noch zu finden. „Der Verkauf des Grundstücks erfolgt zum Höchstgebot“, heißt es darin. Angebotsschluss war der 22. August 2022. Da das Grundstück nach wie vor der Stadt gehört, ist entweder kein Angebot eingegangen oder die Stadtvertreter haben es abgelehnt.

Vom Büro der Stahlwerke zum Reichsbahnamt in Güstrow

Das Haus wurde 1923 als Bürogebäude der Stahlwerke errichtet. Eine Umnutzung als Reichsbahnamt erfolgte in den 1930er Jahren. Anfang der 1990er Jahre wurde es renoviert und als Bankfiliale genutzt. Inzwischen steht es seit beinahe 20 Jahren leer. Laut Unterlagen der Stadt ist es stark sanierungsbedürftig und bedarf vermutlich einer Nachgründung. Baudenkmal ist das Haus nicht.

Rudolf Rinck sieht in der Immobilie eine Chance. Er kritisierte, dass jetzt Anmietungen mit kostenintensiven Umbauarbeiten angepeilt werden. Auch den Kauf der ehemaligen Freimaurer-Loge direkt neben dem Kreishaus kritisierte er. Das Gebäude sei 160 Jahr alt. „Es weiß keiner, was uns dabei erwartet.“ Und dann auch noch ein Grundstück für 630.000 Euro auf Vorrat im Stahlhof mit der Absicht zu kaufen, darauf irgendwann mal zu bauen, verstand er angesichts der Fläche in der Bahnhofstraße auch nicht.

Probleme bei der Stahlhof-Erschließung in Güstrow

Ob die Zahl 630.000 Euro stimmt, kann an dieser Stelle nicht bestätigt werden. Das sind Informationen, die normalerweise im nicht-öffentlichen Teil der Sitzungen behandelt werden. Rudolf Rinck nannte sie aber im öffentlichen Teil der Kreisausschuss-Sitzung.

Unrealistisch wirkt sie jedoch nicht. Denn ursprünglich waren im Haushalt mal 500.000 Euro für das Grundstück eingeplant und dass es beim Erschließen aufgrund des kontaminierten Bodens zu Problemen kam, ist kein Geheimnis. Und Probleme beim Erschließen heißen letztlich nichts anderes als höhere Kosten, die die Stadt auf einen Käufer umlegt.

Der stellvertretende Landrat, Stephan Meyer (CDU), legte Rudolf Rinck nahe, das in seiner Fraktion zu besprechen und gegebenenfalls einen Antrag zu stellen. Die Verwaltung werde dann alles prüfen und der Kreistag müsse entscheiden. Dann aber auch mit allen Folgekosten, denn der Untergrund sei alles andere als optimal zum Bauen. Er appellierte aber, dass die Stahlhof-Fläche jetzt gekauft werden sollte. Denn zum einen sei sie sonst weg und zum anderen sei das die nachhaltigste Variante.