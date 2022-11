Der orangefarbene Rettungshubschrauber wurde zur Feier des Tages präsentiert, musste bei seiner eigenen Geburtstagsfeier aber draußen bleiben. Foto: Christian Jäger up-down up-down 30 Jahre Rettungshubschrauber Dank an die Luftretter und Plädoyer für Standort Güstrow Von Christian Jäger | 25.11.2022, 15:59 Uhr

Am 16. November 1992 wurde das Luftrettungszentrum Christoph 34 in Güstrow in Betrieb genommen. Seither wurden tausende Einsätze geflogen. Aber die große Frage ist: Wie lange noch?