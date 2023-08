Das Ernst-Barlach-Theater startet in die Spielzeit 2023/24 mit Sinfoniekonzerten, Musik- und Tanztheater, Schauspiel und niederdeutschen Theater - dazu Konzerte aller Genres, Kabarett, Kino, Lesungen und vieles mehr.

Ab Mittwoch, 30. August, ist die Theaterkasse am Franz-Parr-Platz 8 Mittwoch bis Freitag von 12 bis 17.30 Uhr geöffnet. Abonnements sind nur an der Theaterkasse und spätestens bis zu Beginn der ersten Vorstellung erhältlich. Die neue Spielzeit wird traditionell mit einem Sinfoniekonzert der Neubrandenburger Philharmonie eröffnet. Am Freitag, 15. September, leitet erstmals der neue Generalmusikdirektor des Orchesters Daniel Geiss das Eröffnungskonzert. Solist ist Maxim Lando. Für das sechste Sinfoniekonzert am 2. Februar 2024 ist Stargeiger Daniel Hope engagiert. Reservierungen hier oder unter Telefon 03843/68 41 46 in der Theaterkasse .