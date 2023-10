Am 7. Oktober 2023 feiert das Sinfonische Blasorchester der Kreismusikschule des Landkreises Rostock unter der Leitung von Lothar Reißenweber Jubiläum. Es besteht seit nunmehr 21 Jahren. Zu diesem Anlass wird es am Sonnabend im Güstrower Studio Zwei um 17 Uhr ein Konzert geben. Dabei werden auch ehemalige Orchestermitglieder mitspielen.

Große Unterstützung von vielen Seiten

Heute ist das Blasorchester fester Bestandteil der Musikschule, der Stadt Güstrow und des Landkreises Rostock. Dies sei laut Schulleiterin Ulrike Bennöhr einer kontinuierlichen Unterstützung durch die Musikschulleitung und den Landkreis Rostock sowie dem großen Engagement des Orchesterleiters, der Orchestermitglieder und der Lehrkräfte der Musikschule zu verdanken.

Dadurch sei auch zukünftig „viel Musik von diesem Klangkörper zu erwarten“. In den Bläserklassen an den Kooperationsschulen – der Regionalen Schule „Richard Wossidlo“ und der Internationalen Schule ecolea – sowie in dem Jugendblasorchester am John-Brinkman-Gymnasium wird derweil der Nachwuchs für die Zukunft des Sinfonischen Blasorchesters ausgebildet.