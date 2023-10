Personaldienstleister am Pferdemarkt Neuer Laden in Güstrow: Wie Tempton passende Jobs für Arbeitssuchende findet Von Toni Cebulla | 01.10.2023, 17:35 Uhr Diana Eichler leitet die Tempton-Stelle in Güstrow. Foto: Toni Cebulla up-down up-down

Am Pferdemarkt in Güstrow hat sich in einem kleinen Geschäftsraum ein neuer Dienstleister angesiedelt. Was dort gemacht wird und warum man sich für den Standort Güstrow entschieden hat.