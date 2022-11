Mehrere Einsatzkräfte sind vor Ort. Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa up-down up-down Schüler mit Atemwegsproblemen Unbekannter Stoff sorgt für größeren Einsatz an Güstrower Schule Von Stefan Tretropp | 10.11.2022, 11:19 Uhr

In der Schule am Inselsee klagten am Morgen zahlreiche Schüler über Atemwegsprobleme und Reizhusten.