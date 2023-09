Zu fünf Verkehrsunfällen ist es am Donnerstag auf der A19 gekommen. Sie beeinträchtigten der Polizei zufolge andere Autofahrer. Zwischen 14.45 Uhr und 19.10 Uhr ereigneten sich die Unfälle hauptsächlich im Bereich der Anschlussstellen Linstow und Malchow - insgesamt sechs Autos waren beteiligt.

Alle Fahrzeuge waren auf Grund ihrer Beschädigungen nicht mehr fahrbereit, so dass die Fahrbahn für Bergungen zeitweise voll gesperrt wurden. Der Gesamtschaden beträgt etwa 65.000 Euro.

In allen fünf Fällen war, so die Polizei, nicht angepasste Geschwindigkeit entsprechend der vorherrschenden Fahrbahn- und Witterungsverhältnisse die Ursache für den Unfall.