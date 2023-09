An diesem Wochenende beginnt kalendarisch der Herbst. Aber im Kalender steht nicht nur der Herbstanfang, auch viele Veranstaltungen sind im Kalender an diesem Wochenende markiert. Wir geben eine Übersicht, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

6. Lohmener Markttag

Bereits zum sechsten Mal findet am Sonnabend, 23. September, der Lohmener Markttag statt. Von 10 bis 16 Uhr herrscht in der Festscheune und auf dem Marktplatz buntes Treiben. Kurz nach der Eröffnung, gegen 10.10 Uhr, spielt das Akkordeonorchester „The Flying Fingers“ der Musikschule Fröhlich.

Um 13.30 Uhr wird mit „Käpt‘n Alfred – ein Botschafter des Nordes“ ein Entertainer erwartet, der seit drei Jahrzehnten die Bühne sein Zuhause nennt. Um 15 Uhr zeigt dann die Tanzgruppe CCB ihr Können. Dabei handelt es sich um die „crazy chicks in boots“.

Abseits dieser Programmpunkte herrscht den ganzen Tag über Markttreiben. Im Fokus stehen dabei regionale Produkte, darunter Fisch- und Grillspezialitäten. Kinder können sich auf Eis und Zuckerwatte freuen. Außerdem lohnt sich auch ein Besuch in der Töpferei in der Dorfstraße 23, die ab 10 Uhr die Türen öffnet. Das Dorfmuseum hat zwischen 15 und 17 Uhr geöffnet. Für Musik sorgt DJ „Bully“.

Schwaaner Regionalmarkt auf dem Marktplatz

An diesem Sonnabend von 10 bis 17 Uhr findet auch der Schwaaner Regionalmarkt statt. Passend zur Künstlerkolonie werden sich hier das künstlerische und das Markttreiben vermischen. „Es erwartet Sie ein Tag voller Kunst, Kreativität und regionaler Genüsse“, heißt es von den Organisatoren in Richtung möglicher Besucher.

Gäste können sich von einer Karikaturzeichnerin auf witzige Art und Weise verewigen lassen. Ein Zauberkünstler wird mit seiner Magie für Staunen sorgen. Den Nachmittag über wird Live-Musik präsentiert, gespielt von lokalen Künstlern. „Unsere Bühne wird den ganzen Tag über mit großartiger Musik gefüllt sein“, so Citymanagerin Claudia Schaak.

Hungrig muss keiner das Treiben verfolgen. Besucher können die kulinarische Vielfalt der Region erkunden. Mit Essen und Trinken, das von lokalen Produzenten und Köchen zubereitet wird. Gestärkt können dann Kunstwerke oder handgefertigte Schätze von den talentierten Künstlern erkundet und erworben werden, die ebenfalls in der Region heimisch sind.

Auch Kinder werden hier Spaß haben. Die Kleinen können beispielsweise eigene Kunstwerke in der Bastelstraße anfertigen. Wem das zu langweilig ist, der kann sich auch einfach auf der Hüpfburg austoben.

„Collegium Canticum Novum“ tritt in Kirche Reinshagen auf

Freunde hochwertiger Chormusik sollten sich diesen Sonnabend 16 Uhr freihalten. Das „Collegium Canticum Novum“ wird in der Kirche in Reinshagen ein A-cappella-Konzert geben. Zur Aufführung kommen unter anderem die Bach-Motette „Jesu, meine Freude“ und das 2018 geschriebene Werk von Matthew Petterson „Cantate Domino“, teilt Pastorin Friederike Jaeger mit.

Der Chor treffe sich sechs bis acht Mal im Jahr und bringe in ganz Deutschland immer ein neues und interessantes Programm an den unterschiedlichen Aufführungsorten zu Gehör. Das Anliegen des Chores sei es, in seiner Arbeit sowohl historische als auch moderne Chorliteratur aus verschiedenen Epochen, Stilrichtungen und Nationalitäten klanglich und inhaltlich zu vereinen und durch das jeweilige Programm nicht nur die Sinne, sondern auch den Geist und die Seele der Zuhörenden zu berühren, so Friederike Jaeger. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Führung und Film in der Parumer Kirche

Im Rahmen der 790-Jahrfeier von Parum wird am Sonnabend um 10 Uhr zu einer besonderen Kirchenführung eingeladen. Dabei wird unter anderem ein Video gezeigt, das anlässlich der 775-Jahr-Feier von Parum gedreht wurde, erklärt Ingeborg Bräutigam. Darin

werden die Wandmalereien der Kirche nachgespielt. Auf Wunsch könne auch eine Kirchenführung stattfinden.

Spannend wird es auch am Sonntag in der Parumer Kirche. Denn um 14 Uhr wird eine Baustellenführung angeboten. Die Bauleiterin wird das Sanierungskonzept erläutern und die bisher durchgeführten Arbeiten erklären. Auf eigene Gefahr können die Neugierigen auch auf das Baugerüst klettern, um ein Blick ins Gewölbe zu werfen.