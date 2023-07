An der Fischaufstiegsanlage Kirch Rosin teilt sich der Wasserfluss des Teuchelbachs, in Richtung Nebel und Inselsee. Der Verein „Wasser in Güstrow“ sieht Möglichkeiten, den Wasserfluss Richtung Inselsee zu verbessern.

Foto: Hans-Jürgen Kowalzik