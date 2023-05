Das Wohnheim der Berufsschule in Güstrow: Foto: Toni Cebulla up-down up-down Vorwürfe der unhaltbaren Zustände im Internat Wie steht es wirklich um das Wohnheim der Berufsschule in Güstrow? Von Toni Cebulla | 03.05.2023, 14:20 Uhr | Update vor 47 Min.

Nach dramatischen Ergebnissen einer Umfrage des Bauernverbandes zum Zustand in dem Wohnheim der Berufsschule in Güstrow wurde Kritik am Landkreis Rostock laut. Dieser reagiert.