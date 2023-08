Von Güstrow nach Laage Christoph 34 wird verlegt – interimsweise Von Christian Jäger | 31.08.2023, 14:43 Uhr Hier am Hangar in Güstrow wird der Rettungshubschrauber erst einmal nicht stationiert sein. Foto: Christian Jäger up-down up-down

Der am KMG-Klinikum Güstrow stationierte Rettungshubschrauber muss für eine Weile umziehen und wird in den kommenden Wochen am Flugplatz Rostock-Laage untergebracht. Mit der politischen Debatte um einen eventuellen Abzug aus der Barlachstadt hat das aber nichts zu tun.