Der Jugendclub Alte Molkerei an der Ulrichstraße ist wie ein zweites Zuhause: Luca Zeuschner. FOTO: Luise Fee Neumann up-down up-down Jugendsozialarbeit in Güstrow Jugendliche wollen Schließung des Clubs Alte Molkerei verhindern Von Luise Fee Neumann | 07.08.2022, 13:13 Uhr

Der Jugendclub Alte Molkerei an der Ulrichstraße in Güstrow ist ein Beispiel dafür, was Sozialarbeit für Jugendliche bedeutet: Im Gespräch mit zwei Betroffenen wird klar, welche Rolle dieser Anlaufpunkt in ihrem Leben spielt. Doch zurzeit steht die Finanzierung auf der Kippe.