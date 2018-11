Roggow : 2000 Euro für Tanzfläche

von svz.de

30. November 2018, 07:57 Uhr

Der Wattmannshagener Anglerverein lädt am Sonntag ab 9 Uhr zur Mitgliederversammlung ins Gemeindehaus Roggow ein. Dann wird erstmals für 2019 kassiert. Wer Mitglied im Verein werden möchte, kann am Sonntag einen Antrag stellen. Die zweite Kassierung folgt am 7. Dezember um 18 Uhr ebenfalls in Roggow. Unterdessen bedankt sich der Anglerverein bei allen Spendern des Benefizkonzerts in Roggow. 2000 Euro sind für die Erhaltung der Tanzfläche im Gemeindesaal „Uns Dörpkraug“ zusammengekommen. Die Liveband „The Krassower“ mit Mecklenburger Atze verzichtete auf ihre Gage. Der Verein hofft, dass der betrag ausreicht, um das Projekt zu realisieren.