In Teterow und Gnoien : 30 Jahre Schwangerschaftsberatung beim DRK-Kreisverband

Aufgebaut von Christiane Priwitzer 1991, führt Monika Schmidt die Beratungsstelle seit 2008 weiter. Viel habe sich seit der Eröffnung verändert.

Teterow | „Durch meine Beratung einem Ungeborenen die Chance auf ein Leben zu ermöglichen, macht mich wirklich glücklich“, betont Monika Schmidt, die die Schwangerschafts(konflikt)beratungsstellen des DRK-Kreisverbands Güstrow in Teterow mit der Außenstelle in Gnoien leitet. Am 1. November begeht die Schwangerschafts(konflikt)beratungsstelle ihr 30-jähriges Bes...

