Tödlicher Badeunfall in Güstrow : 65-Jähriger stirbt beim Schwimmen im Inselsee

Der Mann war am Freitagabend als vermisst gemeldet worden. Eine langwierige Suche brachte am frühen Sonntagmorgen dann das traurige Ergebnis.

von Polizeipräsidium Rostock

16. August 2020, 11:02 Uhr

Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Frau am Freitag gegen 22 Uhr ihren 65-jährigen Ehemann im Polizeihauptrevier Güstrow als vermisst gemeldet. Dieser sei gegen 14 Uhr zum Schwimmen an den Inselsee in Güstrow gegangen und nicht mehr wiedergekommen.

Durch die sofort eingesetzten Polizeikräfte konnten auf einem Badesteg am Inselsee die persönlichen Gegenstände des Vermissten aufgefunden werden. Die umgehend eingeleitete Suche im Bereich des Inselsees mittels Feuerwehr und Polizeihubschrauber verlief ergebnislos.

Feuerwehr Güstrow birgt Mann am Sonntag

Am Sonnabend kamen zur Absuche des Gebietes Hunde der Rettungshundestaffel Jasmund zum Einsatz. Auch die Suche mit einem speziell für die Absuche auf dem Wasser ausgebildeten Hund sowie der Einsatz der Tauchergruppe der Berufsfeuerwehr Rostock brachte keinen Erfolg.

Am frühen Sonntagmorgen wurde durch einen Zeugen eine leblose Person auf dem Inselsee mitgeteilt. Für die Bergung der Person kam die freiwillige Feuerwehr Güstrow zum Einsatz. Bei der Person handelte es sich um den vermissten 65-jährigen. Ein hinzugezogener Arzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Zur Ermittlung der Todesursache wurde ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.