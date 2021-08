Tage der Erneuerbaren Energien : Wildpark Güstrow und Windpark Groß Schwiesow bieten Aktionen

Angebote in der Region Güstrow: Führungen, Rätsel und vieles mehr an den Tagen der Erneuerbaren Energien

Güstrow | Um grüne Berufe und andere Themen rund um erneuerbare Energien geht es Freitag, 6. August, bis Sonnabend, 7. August. Am Freitag ist für Kinder von 10 bis 13 Uhr ein Erlebnistag im Wildpark Güstrow geplant. Treffpunkt ist am Abenteuer-Spielplatz. Für die Kinder sind Spiele, ein Rätsel und kreative Angebote vorbereitet. Die Mädchen und Jungen lernen an ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.