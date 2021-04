Diekhof-Dörlitz : Anwohner sind sauer über den Bau eines Güllebehälters

Der Milchviehbetrieb Diekhof baut einen Güllebehälter in Nähe der Wohnhäuser. Einige Anwohner sind sauer und besorgt.

Drölitz | Sie sind so gern zurückgekehrt: Nach dem Studium zog es Tabitha und Daniel Vichel (beide 29) aus Berlin zurück nach Mecklenburg, wegen der ländlichen Idylle. In Diekhof-Drölitz im Amt Laage haben sie ein Haus gekauft, um hier ihre drei Kinder großzuziehen. Doch dann begannen am Dorfrand Baggerarbeiten und ein von Regen verwaschener DIN-A-4-Bogen, befe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.