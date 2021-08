Neue Ausstellung : Geschichte der Bessarabier in Güstrower Pfarrkirche

Bald eröffnet die Schau „Fromme und tüchtige Leute“.

Güstrow | Geschraubt und gewerkelt wurde in dieser Woche in der Taufkapelle der Güstrower Pfarrkirche. Mit einigen Güstrower Helfern bauten Ute Schmidt und Ulrich Baehr aus Berlin die Ausstellung unter dem Titel „Fromme und tüchtige Leute“ auf. Dabei geht es um die deutschen Siedlungen in Bessarabien von 1814 bis 1940. Die Schau wird am Sonnabend, 28. August, u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.