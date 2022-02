Jugendclub der Awo Güstrow : In der zweiten Ferienwoche geht es um gesunde Ernährung und Sport

Bei der Ferienaktion der Awo in der Güstrower Südstadt geht es um Kinderrechte: In dieser Woche wurden im Jugendclub „Yellow Fun Box“ Stabpuppen gefertigt, die nun in Rollenspielen zum Einsatz kommen sollen.

Güstrow | Damian Will klopft mit dem Hammer Nägel in das Holz: „Ich baue mir eine Zielscheibe“, erklärt der Zehnjährige. Die zwölf Jahre alte Emma Polzin will sich hingegen eine Stabpuppe gestalten und sägt sich für den Ständer ein Stück Holz ab. Torsten Lange vom Kinder-Jugend-Kunsthaus steht beiden mit Rat und Tat zur Seite. Doch die Ferienaktion findet nicht...

