Arbeiten in Güstrow ab Oktober : Bahnübergang Eisenbahnstraße wird monatelang gesperrt

Nach der Liebnitzstraße wird nun die Eisenbahnstraße eine Baustelle, weil der Regenwasserkanal unter den Bahnschienen erneuert werden muss.

Güstrow | Fast neun Monate lang quälten sich Autos durch Güstrows Altstadt, als an der Liebnitzstraße Geh- und Radweg entstanden. Ab Montag, 11. Oktober, wird eine andere Hauptverkehrsader dicht gemacht: Der Bahnübergang an der Eisenbahnstraße wird gesperrt – vermutlich bis zum Jahresende. Der Städtische Abwasserbetrieb wird in knapp zwei Wochen im Bereich d...

