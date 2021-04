Mann jagt in Güstrow Erwachsenen Schreck ein : Betrunkener droht mit Pistole

Mit einer Schreckschusswaffe hat ein betrunkener Mann in Güstrow drei Erwachsene an einem Spielplatz bedroht.

Güstrow | Mit einer Schreckschusswaffe hat am Donnerstagnachmittag ein betrunkener Mann drei Erwachsene an einem Spielplatz in der Niklotstraße in Güstrow bedroht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen. Gegen 16.30 Uhr habe der 37-jährige Beschuldigte anfangs mit freiem Oberkörper auf seinem...

