Polizeieinsatz in Güstrow : Betrunkener Mann macht es sich in Damentoilette bequem

Mitarbeiter eines Supermarktes bemerkten den Mann und riefen die Polizei. Trotz deren Ermahnung stieg der 34-Jährige anschließend aufs Rad.

Güstrow | Einen solchen Einsatz haben Polizeibeamte nicht alle Tage: Das Personal eines Supermarktes in der Güstrower Südstadt hatte am Sonnabend nachmittags einen betrunkenen Mann in der Damentoilette bemerkt, der es sich dort gemütlich gemacht hatte. Der 34-Jährige hatte einen Atemalkoholwert von fast 1,8 Promille, wie die Polizei berichtet. Die Beamten be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.