Blutspende : DRK bietet Blutspendetermine im Januar an

In Mecklenburg-Vorpommern sind Blutkonserven derzeit knapp. Das Deutsche Rote Kreuz bietet auch im Januar wieder die Möglichkeit, in Güstrow und Bützow Blut zu spenden.

Güstrow | Das Deutsche Rote Kreuz bietet nach dem Jahreswechsel wieder Termine für Blutspenden an: am 3. Januar im Vereinshaus in Bützow von 13 bis 18 Uhr, am 10. Januar im Kulturhaus in Teterow von 13 bis 18 Uhr, am 14. Januar im Begegnungszentrum in Lüssow von 14 bis 17.30 Uhr und am 27. Januar im DRK-Palais4+ von 14 bis 19 Uhr. Lesen Sie auch: Blutkonserv...

