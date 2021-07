Nach Start der Sommerferien : Bootsverleiher im Landkreis Rostock vermissen die Touristen

Nachfrage hält sich beim Wanderer-Bootsverleih am Güstrower Inselsee und beim Kanuverleih Eickhof noch in Grenzen. Niedrigstand der Warnow und auch unsichere Lage in Corona-Zeiten machen den Betreibern zu schaffen.

Landkreis Rostock | Immer ganz nah an der Wasseroberfläche, mit Paddeln bewaffnet oder im Tretboot sitzend, sind die Wasserwanderer im Landkreis Rostock unterwegs. Kanuten, Stand-Up-Paddler und viele Familien wollen zum Ferienstart wieder raus auf die Seen. Da sich aber noch nicht alle Touristen wieder nach Mecklenburg-Vorpommern trauen, sind die Bootsverleihe im Landkre...

