Teterow : Brennende Zigarette verursacht Wohnungsbrand

Ein 71-Jähriger war beim Rauchen eingeschlafen.

Teterow | Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden am Dienstagmorgen zu einem Wohnungsbrand in Teterow gerufen. Ein 71-jähriger Mann ist offensichtlich mit einer brennenden Zigarette in der Hand eingeschlafen. Durch das Herunterfallen fing ein Hocker sowie ein Teil des Teppichs Feuer. Mann wurde ins Krankenhaus gebracht Durch den Brandgeruch wurde der...

