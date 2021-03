Corona: In Güstrow dürfen Geschäfte wieder öffnen : Einzelhändler öffnen wieder

Das Land lockert ab Montag einige Beschränkungen

Güstrow | Vor dem Laden der Buchhändlerin Ulrike Wiechert in der Fußgängerzone Pferdemarkt in Güstrow steht ein kleiner Tisch. Ein Zeichen, dass sie im Geschäft ist. Die Tür ist aber verschlossen. Wegen der Corona-Pandemie. Wer eine Frage hat, ein Buch bestellen oder kaufen will, muss vorher anrufen. Ein Schild weist darauf hin. Die Buchhändlerin freut sich auf...

