Überbrückungshilfe II : Fristen für Erstanträge laufen ab

Corona-Überbrückungshilfe II: Letzte Möglichkeit, Geld zu erhalten.

Güstrow | Die Antragsfrist der Erstanträge für die so genannte Überbrückungshilfe II endet am Mittwoch, 31. März. Unternehmen, die die Corona-Hilfen bisher nicht beantragt haben, müssen sich beeilen, wenn sie das Geld erhalten wollen. Denn ein Dritter müsse die Beantragung prüfen, so Sabine Zinzgraf von der Industrie- und Handelskammer zu Rostock. Die Überbrück...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.