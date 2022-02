Corona im Landkreis Rostock : Impfkampagne auf niedrigem Niveau – Novavax gibt es ab März

Das Impfzentrum am Flughafen Rostock-Laage wurde bereits heruntergefahren. Dort werden die Spritzen mit dem Coronaschutz-Impfstoff nur noch an zwei Tagen in der Woche verabreicht.

Landkreis Rostock | Die Impfkampagne der Verwaltung im Landkreis Rostock läuft weiter auf niedrigem Niveau. Das bestätigt eine Sprecherin aus dem Kreishaus: „Die Booster-Impfungen sind jetzt durch.“ Zurzeit werden an den beiden Impftagen pro Woche am Impfstützpunkt in Laage etwa 150 Menschen pro Tag geimpft – in Spitzenzeiten waren es noch 800. Ab März wird es auch Termi...

