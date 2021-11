Zum Impfen nach Laage : DRK Güstrow bietet Corona-Shuttle für Senioren an

Nach zahlreichen Nachfragen älterer Mitbürger ist nun immer freitags ein Busshuttle zum Impfzentrum am Flughafen Rostock-Laage in Betrieb. Ein Anruf genügt.

Güstrow | Damit ältere und in ihrer Mobilität eingeschränkte Mitbürger schnell und einfach zum Corona-Impfzentrum in Laage kommen, bietet der DRK Kreisverband Güstrow ab sofort im gesamten Verbandsgebiet wieder einen Impfshuttle an. Mehr zum Thema: Land vergibt wieder Termine: Großer Andrang beim Impfzentrum am Flughafen in Laage Interessenten ab 65 Jahre...

