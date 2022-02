Wenig Teilnehmer : Demos gegen Anti-Corona-Maßnahmen in Güstrow und Kröpelin

Wenig Teilnehmer hatten am Sonntag zwei Demos gegen die staatlichen Maßnahmen im Zuge der Pandemie-Bekämpfung in Güstrow und Kröpelin.

Güstrow | Am Sonntag versammelten sich am frühen Nachmittag insgesamt etwa 70 Personen in Güstrow und Kröpelin, um gegen die derzeit geltenden Corona-Beschränkungen und eine mögliche Impfpflicht zu demonstrieren. In Güstrow nahmen 25 Personen teil, so die Polizei. In Kröpelin waren 45 Leute anwesend, die während des Aufzuges ein vorbereitetes Transparent mit de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.