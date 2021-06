Initiative Güstrow 2028 : Livemusik auf Güstrows Marktplatz

Die Initiative Güstrow 2028 startet Musikabende in der Fußgängerzone der Altstadt.

Güstrow | Wie die meisten Künstler habe auch er in der Zeit der Corona-Pandemie gelitten, sagte der Musiker Otto von Ossen gestern bei der ersten Livemusik in der Fußgängerzone in Güstrow. Vor dem Ratskeller sang er, spielte Gitarre und stampfte mit dem Fuß den Takt. Die Initiative Güstrow 2028 will mit der Aktion bis Ende August immer mittwochs Leben in die Fu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.