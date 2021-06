Erster Spielplatz in Dobbin-Linstow : Gestiefelter Kater aus Holz begrüßt die Kinder

Im Schlossgarten in Dobbin gibt es jetzt den ersten Spielplatz im Dorf überhaupt.

Dobbin | Am Eingang des Spielplatzes begrüßt der gestiefelte Kater die Kinder – eine mannshohe Holzskulptur von Hans Schreiner aus Glave. Doch leider konnten die Kínder in Dobbin ihren neuen Spielplatz am Sonnabend noch nicht stürmen. „Wir wollten schon viel früher fertig sein, aber es gab Lieferschwierigkeiten mit den Spielgeräten“, sagt Bürgermeister Wilfrie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.