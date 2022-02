Tote Tiere im Wald entsorgt : Bürgermeister sauer über mysteriöse Müllfunde in Dolgen am See

Die Kasse der Gemeinde Dolgen am See wird regelmäßig mit der Entsorgung von illegal abgelagerten Unrat belastet. Auch Tierkadaver werden immer wieder im Wald gefunden.

Dolgen am See | In Sachen Müll ist Bürgermeister Eckhard Borrmann hart gesotten: In seiner Gemeinde Dolgen am See taucht immer wieder Müll auf. Nicht nur die üblichen Konsumreste wie Kaffeebecher und Brottüten, „so was haben wir vor allem im Sommer an den Badestellen“. Die Funde gehen weit über die Kategorie Haushaltsmüll hinaus. 2019 wurden tote Kälber im Wald ge...

