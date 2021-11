Anmut-Bar in Güstrow : Einnahmen aus der Weihnachts-Bastelei gehen an das Frauenschutzhaus

Mit kleinen Dingen viel bewegen. Das will Andy Haensch, Chef der Anmut-Bar. Jetzt haben sein Team und er Baumschmuck aus Salzteig gebastelt.

Güstrow | Das Team der Anmut-Bar in Güstrow hat sich etwas einfallen lassen, um vor Weihnachten einer Organisation etwas Geld zukommen zu lassen. Mitarbeiter und Chef Andy Haensch haben aus Salzteig Herzen und Sterne geformt, gelocht und bemalt. Die Herzen sind in Rot gehalten, die Sterne in goldenem Farbton. Sie können als Schmuck für den Weihnachtsbaum dienen...

